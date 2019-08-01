Виды садовой мебели

Кто не мечтает об уютном и благоустроенном дворике, в котором можно не только поставить машину и вырастить газон, но и отлично провести время за чашкой ароматного капучино. Что нужно для того, чтобы эти мечты стали реальностью? Правильно – красивая и удобная садовая мебель!

В наше время ассортимент производимой садовой мебели необычайно велик. Свой идеальный комплект может найти даже самый заядлый критик. Только представьте, какое многообразие материалов используется для создания практичной и надёжной мебели для улицы:

ротанг – натуральный и искусственный;

ротанг – натуральный и искусственный; тиковое дерево – ценная порода древесины;

тиковое дерево – ценная порода древесины; роуп – лёгкий и практичный;

роуп – лёгкий и практичный; акация – крепкая и долговечная;

акация – крепкая и долговечная; металлы – прочные и надёжные.

И это – далеко не весь перечень материалов, из которых создана уличная мебель от магазина «Карусель Удачи». Мы предлагаем только ту мебель, которая отвечает всем требованиям безопасности, экологичности и комфорта.

Из ассортимента нашего магазина вы можете выбрать:

мебель для террасы;

мебель для террасы; мебель для летнего кафе;

мебель для летнего кафе; детские площадки, игровые комплексы и домики;

детские площадки, игровые комплексы и домики; садовые качели и шезлонги;

садовые качели и шезлонги; уличные зонты.



Мы предлагаем своим гостям только качественную, надёжную мебель от проверенных производителей. Среди наших поставщиков вы найдёте компании из Европы из Азии, отлично зарекомендовавшие себя на рынке премиальной уличной мебели.

Преимущества нашей садовой мебели

Садовая мебель, которую вам предлагает купить магазин «Карусель Удачи» обладает массой преимуществ:

Экологичность – мы предлагаем изделия из экологически чистых материалов. Практичность – наша мебель максимально проста в обслуживании, требует минимального ухода. Безопасность – качество производства полностью исключает травмоопасные ситуации. Мобильность – мебель легко переместить с одного места на другое. Долговечность – мы предлагаем изделия, которые будут служить вам максимально долго.

Уже более десяти лет мы занимаемся продажей мебели для сада и дачи. За это время наши специалисты научились отличать первоклассную продукцию от имитации. Мы гарантируем, что вы высоко оцените качество и функциональность нашей уличной мебели.

Как купить садовую мебель у нас

Если вы решили купить мебель для улицы в Москве, вам достаточно заказать обратный звонок на нашем сайте или связаться с нами одним из предложенных способов. Наш менеджер проконсультирует вас по всем имеющимся вопросам, и поможет выбрать садовую мебель вашей мечты! С нетерпением ждём вашего звонка!