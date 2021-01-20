Мебель из искусственного ротанга купить в Москве

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Плетеная мебель и её преимущества на улице

Наличие садовой плетеной мебели из искусственного ротанга в доме говорит о безупречном вкусе хозяев. Утонченный стиль, эстетика, плавность линий все это может стать украшением любого интерьера или террасы. Несмотря на внешнюю хрупкость она способна выдержать большие нагрузки и отличается прочностью, практичностью и долговечностью. Техника плетения может быть разной, в зависимости от вида мебели и дальнейшей сферы использования. Самый большой каталог и большой склад плетеной мебели для гостиниц, отелей, уличных кафе, баров, офисных центров и торговых залов. Качественные живые фотографии и полное технические описание на нашем сайте позволяют выбирать мебель не выходя из дома в удобном для себя формате.





На сегодняшний день мебель из искусственного ротанга можно считать наилучшим выбором для улицы и веранды, поскольку она универсальна и может использоваться, как на террасе, так и внутри коттеджа. Это мебель не боится влияния солнца и повышенного уровня влажности, долгие годы сохраняя свою эстетическую привлекательность. Защищена от лучей ультрафиолета и прекрасно себя чувствует на улице круглый год.

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Искусственный ротанг получают из синтетических волокон. Визуально он напоминает длинную ленту из пластика, которая образуется путем продавливания полиэтилена либо каучука через специальное отверстие. Именно его считают вечным материалом, который не боится ни жары ни холода и может использоваться на улице постоянно.



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Каталог ротанговой мебели от компании Карусель Удачи

Плетеная мебель из искусственного ротанга для улицы рассчитана для использования в загородном доме на террасе, на даче, в кафе под открытым небом, в небольших уличных барах и ресторанах. Наша компания предлагает богатый выбор и лучший ассортимент в России по доступным ценам.

В каталоге представлена плетеная мебель от шведских, итальянских, голландских и китайских производителей, а также производства России. Постоянные обновления ассортимента позволяют держать на складе большое количество коллекций. У нас Всегда есть из чего выбирать.

Компания Карусель Удачи – одна из самых обширных и популярных торговых площадок на территории страны. Мы мини маркетплейс. Реализуем товар только высокого качества по приемлемым ценам. У нас вы найдете свою исключительную коллекцию от известных производителей с мировым именем. Большая часть изделий изготавливается с фактурой, которая великолепно имитирует текстуру натуральной лозы (приглядевшись, можно увидеть наличие ворсинок и крапинок).

В нашем каталоге найдутся предметы на любой вкус: от небольших кофейных комплектов на двоих до вместительных зон отдыха для просторных дачных участков и террас. А что касается дизайнерских решений, то имеющийся ассортимент сможет удовлетворить самых искушенных покупателей. Мы сотрудничаем с производителями плетеной мебели из искусственного ротанга напрямую, благодаря чему наш ассортимент постоянно пополняется самыми горячими новинками, а отсутствие посредников позволяет предоставить покупателям самые выгодные на рынке цены и предложения.

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Цена на мебель из искусственного ротанга для дачи и террасы

Практически каждый комплект может служить отдельным элементом. Исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей, вы можете составить любую композицию, например, выбрать диван, два кресла и журнальный столик. В соответствующей категории каталога указана стоимость каждого предмета по отдельности или целой группой для удобства. Для большой семьи идеально подойдет модульный либо угловой набор плетеной мебели, который разделит помещение на «зоны». Богатая цветовая гамма расцветок на любой вкус позволит подобрать предметы интерьера для просторных уличных террас.

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Преимущества мебели из искусственного ротанга: